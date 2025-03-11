Число погибших от удара по ТЦ в Курской области выросло до пяти

Число жертв удара Вооруженных сил Украины по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области выросло до пяти, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.





Скончался мужчина 1999 года рождения, уточнил губернатор. Хинштейн выразил соболезнования близким погибшего и заверил, что его семье окажут всю необходимую поддержку.





Кроме того, двух пострадавших подростков направили для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, добавил врио главы региона.





Накануне, 10 марта, Хинштейн сообщал о четырех погибших и девяти раненых в результате украинского удара по торговому центру «Добрыня» в Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме.