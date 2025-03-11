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Лавров: Киев требует от США гарантий ядерного удара по России
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По словам главы МИД, вопрос о процессе урегулирования украинского конфликта носит несерьезный характер undefined
Новости

Лавров: Киев требует от США гарантий ядерного удара по России

По словам главы МИД, вопрос о процессе урегулирования украинского конфликта носит несерьезный характер

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мирного регулирования конфликта, пока Вашингтон не предоставит Киеву гарантии применения ядерного оружия против России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Трансляция проходила на платформе Rutube.


Дипломат отметил, что процесс урегулирования конфликта пока не начинался. По мнению министра, в настоящее время этот вопрос носит несерьезный характер.


Также Лавров оценил инициативы о вводе иностранных миротворцев на территорию Украины. Дипломат заявил, что они выглядят как «попытка спасти киевский режим от гнева народного».


В начале февраля Зеленский заявил, что если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, то Киеву потребуется ядерное оружие для обеспечения безопасности.

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#украина #ядерное оружие #сергей лавров
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