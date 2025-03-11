Советник Трампа охарактеризовал встречу с Украиной в Саудовской Аравии словом «продвигаемся»

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос телеканала CNN, как прошли переговоры с Украиной в Джидде Саудовской Аравии, заявил, что стороны «продвигаются».





Встреча с американцами началась «очень конструктивно», сказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.





Первый раунд переговоров между американской и украинской делегациями завершились, сообщил телеканал Al Arabiya. Встреча продолжалась больше трех часов. Стороны объявили о перерыве.





Делегация Соединенных Штатов «не хочет слышать» просьбы Украины о возвращении к границам 2014-го или 2022 года, передавал телеканал Sky News со ссылкой на неназванных представителей американской стороны. Накануне встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киеву придется уступить территории при любом мирном соглашении.





Переговоры между представителями США и Украины проходят 11 марта в городе Джидде Саудовской Аравии. На встрече стороны намерены обсудить подготовку к возможным мирным переговорам Киева и Москвы.