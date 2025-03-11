Восьмиклассник с ножом напал на учеников в школе Нижнего Новгорода

Вооруженный ножом восьмиклассник напал на своих сверстников на уроке информатики в Нижнем Новгороде, пишет Telegram-канал Shot.





По его данным, инцидент произошел в школе №117. Ранения получили двое подростков. Учеников госпитализировали, их состояние оценивается как средней степени тяжести.





Как уточняет канал «112», один из школьников получил ранение шеи, а другой — живота. Отмечается, что угрозы их жизни нет.





Нападавший сбежал из школы, пишет канал. Позже правоохранители задержали его в лесополосе, где тот попытался спрятаться. Подростка везут на допрос. Предварительно, школьник потерял контроль над собой из-за буллинга.