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Восьмиклассник с ножом напал на учеников в школе Нижнего Новгорода
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Двое подростков ранены, их госпитализировали undefined
Новости

Восьмиклассник с ножом напал на учеников в школе Нижнего Новгорода

Двое подростков ранены, их госпитализировали

Вооруженный ножом восьмиклассник напал на своих сверстников на уроке информатики в Нижнем Новгороде, пишет Telegram-канал Shot.


По его данным, инцидент произошел в школе №117. Ранения получили двое подростков. Учеников госпитализировали, их состояние оценивается как средней степени тяжести.


Как уточняет канал «112», один из школьников получил ранение шеи, а другой — живота. Отмечается, что угрозы их жизни нет.


Нападавший сбежал из школы, пишет канал. Позже правоохранители задержали его в лесополосе, где тот попытался спрятаться. Подростка везут на допрос. Предварительно, школьник потерял контроль над собой из-за буллинга.

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#нападение #нижний новгород #школьник
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