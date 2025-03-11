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Умер еще один пострадавший при атаке беспилотников в Подмосковье
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Таким образом, числе жертв выросло до трех undefined
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Умер еще один пострадавший при атаке беспилотников в Подмосковье

Таким образом, числе жертв выросло до трех

В Домодедовской больнице скончался еще один пострадавший от атаки украинских беспилотников на Московскую область, сообщил глава региона Андрей Воробьев.


Ранее сообщалось о двух погибших. Оба были сотрудниками компании «Мираторг». Губернатор уточнил, что скончавшийся 43-летний мужчина также работал в этой фирме.


Пострадавший получил ранение живота и голени, а также перелом плеча, добавил Воробьев. По словам главы региона, у мужчины остались жена и пятилетний сын. Губернатор заверил, что о семье позаботятся.


В ночь на 11 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую массированную атаку украинских дронов. По данным Минобороны, над территорией России сбиты 337 беспилотников, из которых 91 — над Московским регионом.

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#домодедово #беспилотник #погибшие
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