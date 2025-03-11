В Пакистане вооруженные боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане, заявил высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф французскому изданию Agence France-Presse.





Ответственность за произошедшее взяла экстремистская группировка «Освободительная армия Белуджистана», пишет агентство Reuters. По данным издания, среди заложников находятся сотрудники сил безопасности.





Перед тем как захватить заложников, боевики обстреляли поезд, уточняет агентство. В результате был ранен машинист. Представители правительства провинции и железнодорожников не подтвердили изданию информацию о захвате заложников.





Террористы угрожают убить заложников, если пакистанские силовики начнут операцию по их освобождению, сообщает телеканал NDTV. На данный момент шесть военнослужащих убиты, добавили боевики.