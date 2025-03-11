В анализах таксиста, сбившего 11 человек в Казани, нашли следы наркотиков

В биоматериалах водителя такси, сбившего 11 человек на остановке в Казани, эксперты обнаружили следы амфетамина и марихуаны, сообщает издание «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Татарстан.





В ведомстве уточнили, что проведенная экспертиза не позволяет определить конкретное время употребления запрещенных веществ. По словам водителя, наркотики он принял больше месяца назад.





Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ, писал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





Авария, в результате которой пострадали 11 человек, произошла 10 марта. Девять человек, среди которых ребенок 12 лет, госпитализировали. По данным следствия, водитель такси попытался объехать автобус, в результате чего наехал на находившихся на остановке людей.