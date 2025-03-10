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В Казани 11 человек пострадали при наезде автомобиля на остановку
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Из них девять человек госпитализировали undefined
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В Казани 11 человек пострадали при наезде автомобиля на остановку

Из них девять человек госпитализировали

В Казани легковой автомобиль такси наехал на автобусную остановку, в результате чего пострадали 11 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарстана.


Девять пострадавших доставили в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Среди госпитализированных — ребенок 12 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.


По данным местных Telegram-каналов, за рулем находился 30-летний мужчина. Пассажир такси рассказал, что незадолго до ДТП водителю стало плохо. У него закатились глаза, изо рта пошла пена, а руки затряслись. Официально эта информация не подтверждена.


Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. По данным Следственного комитета, водитель такси попытался объехать автобус, в результате чего наехал на находившихся на остановке людей. Расследование причин и обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура Республики Татарстан.

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#дтп #казань #пострадавшие
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