В Казани 11 человек пострадали при наезде автомобиля на остановку

В Казани легковой автомобиль такси наехал на автобусную остановку, в результате чего пострадали 11 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарстана.





Девять пострадавших доставили в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще двоим госпитализация не потребовалась. Среди госпитализированных — ребенок 12 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.





По данным местных Telegram-каналов, за рулем находился 30-летний мужчина. Пассажир такси рассказал, что незадолго до ДТП водителю стало плохо. У него закатились глаза, изо рта пошла пена, а руки затряслись. Официально эта информация не подтверждена.





Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. По данным Следственного комитета, водитель такси попытался объехать автобус, в результате чего наехал на находившихся на остановке людей. Расследование причин и обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура Республики Татарстан.