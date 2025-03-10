WSJ: Российская армия использует ослов и лошадей для транспортировки бойцов

Российские военнослужащие используют лошадей и ослов для транспортировки боеприпасов и солдат, пишет газета The Wall Street Journal.





В статье говорится, что животные стали «секретными бойцами в рядах Российской армии». Отмечается, что украинские военные не могут обнаружить лошадей и ослов с помощью беспилотников.





По мнению авторов материала, такой метод перевозки показывает, как в современном высокотехнологичном конфликте можно креативно применять старинные методы.





Сержант украинской армии Игорь Визиренко рассказал изданию, что солдаты ВСУ тоже иногда используют ручные тележки для доставки грузов к линии фронта, чтобы обезопасить технику от дронов.





Ранее в Госдуме комментировали данные о применении животных в зоне специальной военной операции. Депутат и член комитета по обороне Виктор Соболев сказал RTVI, что лошади и ослы — это различные альтернативы для того, чтобы доставлять материальные средства, не подвергая жизни людей опасности.