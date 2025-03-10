CNN: США проведут новые переговоры с Россией в Саудовской Аравии

Представители США встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии на этой неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.





На встрече будут присутствовать высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа, сказал собеседник издания. По его словам, переговоры состоятся отдельно от встречи американской и украинской сторон.





Источник не уточнил, кто будет участвовать в переговорах. На предыдущей встрече представителями российской стороны были помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.





Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла ТАСС эту информацию. По ее словам, новый раунд переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.





Американская и украинская делегации должны встретиться в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта. Спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что стороны обсудят на переговорах урегулирование украинского кризиса.