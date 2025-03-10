Кузен вице-президента США Джей Ди Вэнса участвовал в боях на стороне Киева

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс участвовал в боях на стороне Украины в составе роты «Гонор». Об этом он рассказал французской газете Le Figaro.





На Украину он прибыл в марте 2022 года. По данным издания, Нейт провел в стране три года, два с половиной из которых — «на самых кровопролитных фронтах». Мужчина решил уволиться из украинской армии в январе 2025 года, за несколько дней до того, как его брат вступил в должность вице-президента.





До приезда на Украину Нейт четыре года отслужил в армии США, где прошел подготовку в качестве морского пехотинца. Позже он переехал в штат Техас и работал в нефтяной сфере.





Как пишет издание, Нейт не разделяет взгляды Джей Ди Вэнса по поводу украинского конфликта. Кроме того, он был разочарован, когда увидел разговор своего брата и президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.





Нейт признался, что когда слушал критику Джей Ди Вэнса относительно помощи Украине, то считал это «частью политической игры». «Но то, что они сделали с Зеленским, было непорядочно», — добавил боец.





Также кузен вице-президента США рассказал, что, будучи на Украине, несколько раз пытался связаться со своим братом. По словам Нейта, он оставил Джей Ди Вэнсу несколько сообщений, но тот так и не ответил.