Трамп: США почти возобновили передачу разведданных Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «почти» возобновила предоставление разведданных Украине. Его слова приводит агентство Reuters.





Американский лидер добавил, что он ожидает хороших результатов от предстоящих переговоров делегаций двух стран в Саудовской Аравии. По словам Трампа, Вашингтон и Киев добьются «большого прогресса».





По мнению главы государства, Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. При этом Трамп добавил, что Украина пока не продемонстрировала достаточного желания мира для возобновления американской помощи.





Кроме того, американский лидер сообщил, что его администрация рассматривает возможность введения пошлин в отношении России.





Переговоры между США и Украиной пройдут в Саудовской Аравии на этой неделе. По данным газеты Financial Times, одной из тем встречи будет возобновление передачи данных разведки и военной поддержки. Кроме того, Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией.