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Мужчина, застреливший главу района на Алтае, умер в больнице
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После совершения преступления он пытался покончить с собой undefined
Новости

Мужчина, застреливший главу района на Алтае, умер в больнице

После совершения преступления он пытался покончить с собой

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на следователей. 


В региональном управлении Следственного комитета подтвердили информацию агентства о том, что мужчина действительно скончался. 


После совершения преступления руководитель муниципального предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин попытался покончить с собой. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. 


4 марта глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко был застрелен при выходе из кафе. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. 

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#убийство #преступление #алтай
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