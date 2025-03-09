Мужчина, застреливший главу района на Алтае, умер в больнице

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на следователей.





В региональном управлении Следственного комитета подтвердили информацию агентства о том, что мужчина действительно скончался.





После совершения преступления руководитель муниципального предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин попытался покончить с собой. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.





4 марта глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко был застрелен при выходе из кафе. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.