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Трамп: Зеленский отбирал у США деньги с такой же легкостью, как «конфеты у ребенка»
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Украина может «не выжить» и в случае возобновления американской помощи, считает американский президент undefined
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Трамп: Зеленский отбирал у США деньги с такой же легкостью, как «конфеты у ребенка»

Украина может «не выжить» и в случае возобновления американской помощи, считает американский президент

Президент США Дональд Трамп не считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского благодарным. Тот, по словам главы Белого дома, «брал американские деньги, как конфеты у ребенка». 


Дональд Трамп в очередной раз напомнил о 350 миллиардах долларов, которые, по его словам, Джо Байден предоставил Киеву. Трамп считает, что предыдущий президент «должен был уравнять взносы с Европой». 


После перепалки с Зеленским в Белом доме Трамп по-прежнему ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам Украины, отметил он. 


По его словам, он придерживается жесткой позиции по России, но у него хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.


Трамп заявил, что Украина может не выжить «в любом случае»: и с военной помощью от США, и без нее. 


3 марта в Белом доме подтвердили прекращение военной помощи Украине. Тогда в администрации президента США подчеркнули, что Дональд Трамп «ясно дал понять: он сосредоточен на мире». Позже стало известно, что американские спецслужбы перестали делиться с Киевом разведданными, а также запретили это делать союзникам, например Великобритании. 

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#украина #владимир зеленский #дональд трамп
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