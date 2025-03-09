Трамп: Зеленский отбирал у США деньги с такой же легкостью, как «конфеты у ребенка»

Президент США Дональд Трамп не считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского благодарным. Тот, по словам главы Белого дома, «брал американские деньги, как конфеты у ребенка».





Дональд Трамп в очередной раз напомнил о 350 миллиардах долларов, которые, по его словам, Джо Байден предоставил Киеву. Трамп считает, что предыдущий президент «должен был уравнять взносы с Европой».





После перепалки с Зеленским в Белом доме Трамп по-прежнему ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам Украины, отметил он.





По его словам, он придерживается жесткой позиции по России, но у него хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.





Трамп заявил, что Украина может не выжить «в любом случае»: и с военной помощью от США, и без нее.





3 марта в Белом доме подтвердили прекращение военной помощи Украине. Тогда в администрации президента США подчеркнули, что Дональд Трамп «ясно дал понять: он сосредоточен на мире». Позже стало известно, что американские спецслужбы перестали делиться с Киевом разведданными, а также запретили это делать союзникам, например Великобритании.