Сальдо: ВСУ ударили из HIMARS по рынку в Херсонской области, есть погибшие и раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по рынку в селе Великие Копани Херсонской области двумя ракетами из HIMARS, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.





По его словам, «в момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию».





«Есть погибшие и много раненых. На месте работают экстренные службы. Всем пострадавшим будет оказана помощь», — написал Сальдо в Telegram-канале.





Глава минздрава Херсонской области Елена Борчанинова сообщила ТАСС, что в результате удара, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Среди них — фельдшер и водитель скорой помощи.





Пострадавших доставят в Скадовскую больницу, при необходимости их направят на лечение в Крым, добавила она.