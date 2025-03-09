NBC: Трампу будет недостаточно подписания ресурсной сделки с Украиной для возобновления военной помощи Киеву

Администрация США после подписания с Украиной соглашения о совместной добыче полезных ископаемых вряд ли согласится возобновить военную помощь и предоставлять, как и прежде, разведданные Киеву. Об этом пишет NBC News со ссылкой на представителя администрации Трампа и еще одного американского чиновника.





По словам источников телеканала, кроме подписания ресурсной сделки, Трамп хочет увидеть изменение позиции украинского президента Владимира Зеленского по мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, в том числе территориальные.





Также глава Белого дома хочет, чтобы Зеленский предпринял шаги в направлении президентских выборов на Украине и, возможно, покинул свой пост.





Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024-го. Президент России Владимир Путин называл единственной легитимной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, Раду и ее спикера Руслана Стефанчука. В Раде заявляли, что по Конституции Зеленский остается президентом до избрания и вступления в должность нового главы государства.





В середине февраля 2025 года Трамп призвал провести выборы президента Украины, отметив, что рейтинг доверия к Зеленскому составляет всего 4%. Он также назвал его «диктатором без выборов».





После Верховная рада приняла резолюцию о полномочиях Зеленского. В документе сказано, что действующий глава государства продолжает оставаться президентом на законных основаниях, а выборы пройдут после окончания конфликта.