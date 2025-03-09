Юлия Тимошенко обвинила Европу в намерении обессилить Россию за счет жизней украинцев

Так народный депутат Украины отреагировала на заявление председателя немецкой разведки Бруно Каля, заявившего, что если конфликт завершится до 2029-2030 годов, Россия сможет «быстрее стать угрозой для Европы».





Тимошенко назвала его слова сенсационными и первым официальным подтверждением того, «во что нам так не хотелось верить».





«Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «обессиление» России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать настолько официально и открыто», — написала политик в соцсети.





По мнению Тимошенко, «это многое объясняет». Она потребовала реакции со стороны Верховной рады и пообещала, что ее партия выступит с такой инициативой.