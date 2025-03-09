Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если ввести санкции против крупнейших олигархов страны

Он призвал ввести «санкции против 10 крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако». Бизнесмен считает, что тогда конфликт «немедленно прекратится».





Он назвал возможные рестрикции «ключом к разгадке», отвечая на пост пользователя X, который призвал остановить финансирование Украины.





В Киеве после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля опасались, что Вашингтон введет санкции против окружения украинского лидера. Об этом писала газета The Washington Post. По данным издания со ссылкой на украинских чиновников, это могло привести к утрате Зеленским поддержки со стороны Европы.





Ранее Маск заявлял, что украинский фронт обрушится, стоит ему остановить работу спутников связи Starlink. Он признался, что его «уже тошнит» от конфликта, в котором гибнут люди, а также отметил, что «Украина все равно проиграет».