Новости
Новости 18+
St
Глава МВД России: Около 700 тысяч иностранцев находятся в стране незаконно
18+
Они включены в реестр контролируемых лиц undefined
Новости

Глава МВД России: Около 700 тысяч иностранцев находятся в стране незаконно

Они включены в реестр контролируемых лиц

Почти 700 тысяч иностранцев находятся в России незаконно. Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, для нелегальных мигрантов существует «много нельзя».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Колокольцев заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что такие зарубежные гости внесены в реестр контролируемых лиц, который действует с февраля. В ведомстве его «пробивали» с учетом всех возможных бюрократических проволочек после событий в «Крокусе», указал руководитель министерства. 


«Главная цель этого реестра — ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан», — объяснил глава МВД России.


По словам министра, введение в работу реестра должно сподвигнуть мигрантов легализоваться в России. До 30 апреля они должны явиться в органы внутренних дел, легализовать свое пребывание, предоставить необходимые документы, и только тогда они будут исключены из этого реестра, рассказал Колокольцев. 


Находящиеся в реестре лица имеют ряд ограничений, среди которых смена места жительства, заключение брака, регистрация недвижимости или транспортного средства.

#мвд #колокольцев #мигранты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...