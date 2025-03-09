Глава МВД России: Около 700 тысяч иностранцев находятся в стране незаконно

Колокольцев заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что такие зарубежные гости внесены в реестр контролируемых лиц, который действует с февраля. В ведомстве его «пробивали» с учетом всех возможных бюрократических проволочек после событий в «Крокусе», указал руководитель министерства.





«Главная цель этого реестра — ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан», — объяснил глава МВД России.





По словам министра, введение в работу реестра должно сподвигнуть мигрантов легализоваться в России. До 30 апреля они должны явиться в органы внутренних дел, легализовать свое пребывание, предоставить необходимые документы, и только тогда они будут исключены из этого реестра, рассказал Колокольцев.





Находящиеся в реестре лица имеют ряд ограничений, среди которых смена места жительства, заключение брака, регистрация недвижимости или транспортного средства.