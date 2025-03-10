Блогера Митрошину отправили под домашний арест по делу об отмывании денег

Чертановский районный суд Москвы отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля по делу об отмывании денег в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.





Следствие настаивало на заключении блогера в СИЗО, отмечает РБК. Однако прокуратура предлагала избрать именно домашний арест в виде меры пресечения. Кроме того, Митрошиной запретили пользоваться интернетом и другими средствами связи.





По данным следствия, Митрошина получила более 127 миллионов рублей за счет уклонения от уплаты налогов. Блогер легализовала эти средства, купив в Москве недвижимость.





Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае после возвращения из Дубая, 8 марта ее доставили в Москву на допрос. Блогер полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.