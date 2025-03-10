Чеченский министр Дудаев призвал разблокировать Telegram в республике

Власти Чечни призывают пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram в республике, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.





Запрет мессенджера Дудаев назвал «абсолютно необоснованным и нерациональным». Министр выразил недоумение тем, что выбор о блокировке Telegram пал именно на Чечню. «Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России?» — возмутился чиновник.





Дудаев отметил, что жители региона «имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие» россияне. По его словам, вместо введения ограничений «из-за деятельности отдельных провокаторов» следует разработать стратегию борьбы «с такими явлениями» в мессенджере.





Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов 8 марта сообщил, что в Дагестане и Чечне «на федеральном уровне» решили заблокировать Telegram. По словам чиновника, это связано с беспорядками в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. В качестве альтернативы Гамзатов предложил использовать «ВКонтакте».