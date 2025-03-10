Власти Анапы требуют взыскать более 200 миллионов рублей с владельцев потерпевших крушение танкеров

Мэрия Анапы подала иск в Арбитражный суд на владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» с требованием взыскать с них 211 миллионов рублей, сообщается в ее Telegram-канале.





В качестве ответчиков указаны фирмы «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг». С них власти Анапы намерены взыскать денежные средства, которую город потратил на ликвидацию аварии. В сообщении отмечается, что сумма неокончательная, власти будут увеличивать требования.





Ранее на владельцев танкеров уже подавали иск. По данным РБК, в январе от Новороссийской транспортной прокуратуры в Арбитражный суд Краснодарского края поступили три заявления о привлечении к административной ответственности «Волгатранснефти» и еще одно — о привлечении «Кама Шиппинг».





Танкеры «Волганефть-212» и «Волганефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Ликвидация последствий экологической катастрофы продолжается до сих пор. Сообщалось, что суда перевозили около 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов, из них в море вытекло около 40%.