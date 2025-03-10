Нефтяной танкер и сухогруз загорелись после столкновения у берегов Британии

Нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании, из-за чего чего оба судна загорелись, сообщает телеканал Sky News.





В результате столкновения пострадали не менее 32 человек, их доставили на берег, заявил исполнительный директор Восточного порта Гримсби Мартин Бойерс. По его мнению, причиной аварии мог стать автопилот, используемый сухогрузом. Бойерс отметил, что автопилот не может изменить курс судна, несмотря на наличие преграды впереди.





Американские морские офицеры сообщили телеканалу, что танкер перевозил нефтепродукты для армии Соединенных Штатов. По данным инструмента отслеживания судов Vesselfinder, судно США в момент столкновения находилось на якоре, отмечает издание.





Судоходная компания Crowley, которой принадлежит танкер, заявила, что при столкновении грузовое хранилище судна повредилось. В результате произошли «множественные взрывы» и выбросы авиатоплива в море. В компании добавили, что все моряки покинули танкер.