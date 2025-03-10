Главком ВСУ подтвердил отступление украинских войск в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об отступлении украинских войск в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Генштаба.





Сырский уточнил, что украинские подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны. Главком отметил, что угрозы окружения группировки ВСУ в Курской области нет.





По его словам, ситуация на границе Сумской Курской областей «находится под контролем сил обороны Украины». Также Сырский добавил, что группировка украинской армии будет усилена «необходимыми силами и средствами».





Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой источник в рядах ВСУ сообщала, что украинское командование может попытаться вывести своих военных с российской территории. В противном случае более 10 тысяч украинских солдат попадут в окружение.





Минобороны России 8–9 марта заявляло об освобождении семи населенных пунктов Курской области, в их числе Малая Локня, Черкасское Поречное, Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.