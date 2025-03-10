Зеленский извинился перед Трампом за перепалку в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский в письменной форме извинился перед американским лидером Дональдом Трампом за перепалку в Белом доме, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.





Он назвал «прогрессом» послание украинского президента с извинениями и заверил, что это «важный шаг». Уиткофф отметил, что «было много дискуссий между нашими командами, украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии».





Зеленский 4 марта, после прекращения поставок оружия от США, в соцсети Х выразил сожаление по поводу того, как прошла встреча с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Однако извинений от тогда не принес.





Перепалка между Зеленским и Трампом произошла в Белом доме 28 февраля. Планировалось, что на этой встрече США подпишут экономического соглашения с Украиной по ресурсам, однако сделка сорвалась.