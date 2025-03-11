Один погибший и более десяти пострадавших: что известно о массированной атаке украинских беспилотников

Более 330 украинских беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта в 10 регионах России, сообщили в Минобороны. Известно об одном погибшем, более 10 человек получили ранения. Daily Storm собрал главное о крупнейшей атаке дронов.
Какие регионы подверглись атаке
Наиболее массированной атаке подверглись Московская и Курская области — там было сбито 91 и 126 дронов соответственно, следует из сводки Минобороны.
На подлете к Москве уничтожили 74 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на разных рубежах в целом ликвидировали сотни боевых беспилотников.
В Брянской области силы ПВО сбили 38 беспилотников, в Белгородской — 25. Прилеты БПЛА также были зафиксированы в Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях.
Пострадавшие и раненные
В подмосковном Домодедове на территории дистрибьютерского центра погиб сотрудник компании «Мираторг», сообщила пресс-служба фирмы. Еще двое работников получили ранения, их госпитализировали. «Мираторг» пообещал оказать всю необходимую поддержку семьям погибшего и раненых.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что погибший в Домодедово 38-летний мужчина был охранником. Еще двух сотрудников «Мираторга» доставили в больницы с тяжелыми травмами головы.
По данным главы региона, всего в Подмосковье пострадали 14 человек. Помимо уже упомянутых сотрудников «Мираторга», в Домодедове пострадала 43-летняя женщина из-за падения дронов на частный сектор. Она находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи проводят операцию.
Кроме того, в Ленинском городском округе от обломков БПЛА ранения получили шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Воробьев подчеркнул, что все получили поверхностные раны, угрозы их жизни нет.
В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Губернатор отметил, что медики не нашли у них телесных повреждений, у всех сильная реакция на стресс.
В Липецкой области также есть пострадавший. Житель Владимира получил ранение на трассе М-4 в Становлянском округе, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Со слов пострадавшего, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник.
Повреждения инфраструктуры
В Домодедове обломки беспилотников упали на парковку, в результате чего начался пожар, сообщил Воробьев. Сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, огонь почти устранен.
В Ленинском городском округе БПЛА упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», добавил глава региона. В Раменском беспилотники атаковали многоквартирный дом на Северном шоссе. Повреждены семь квартир, из них эвакуировали 12 человек, включая троих детей. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, в КП «Высокий берег». Там загорелась кровля, пожар локализован.
Губернатор Белгородской области Владислав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждения получили 10 домов. Кроме того, в поселке Красная Яруга дроны повредили линию электропередачи. Без света остались 36 населенных пунктов.
В Калужской области повреждения получил частный дом, сообщил губернатор Владислав Шапша. Также в результате падения БПЛА произошло возгорание строения в Перемышльском районе.
Власти Рязанской, Орловской, Воронежской областей сообщили, что повреждений в регионах нет. В Нижегородской области также последствий атаки дронов не зафиксировано. Губернаторы Курской и Липецкой областей о пострадавших и повреждениях не сообщали.
Реакция властей
Массированная атака украинских беспилотников на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи атакой дронов, сообщили в ведомстве. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.