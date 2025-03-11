Один погибший и более десяти пострадавших: что известно о массированной атаке украинских беспилотников

Более 330 украинских беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта в 10 регионах России, сообщили в Минобороны. Известно об одном погибшем, более 10 человек получили ранения. Daily Storm собрал главное о крупнейшей атаке дронов.





Какие регионы подверглись атаке





Наиболее массированной атаке подверглись Московская и Курская области — там было сбито 91 и 126 дронов соответственно, следует из сводки Минобороны.





На подлете к Москве уничтожили 74 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на разных рубежах в целом ликвидировали сотни боевых беспилотников.





В Брянской области силы ПВО сбили 38 беспилотников, в Белгородской — 25. Прилеты БПЛА также были зафиксированы в Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях.





Пострадавшие и раненные





В подмосковном Домодедове на территории дистрибьютерского центра погиб сотрудник компании «Мираторг», сообщила пресс-служба фирмы. Еще двое работников получили ранения, их госпитализировали. «Мираторг» пообещал оказать всю необходимую поддержку семьям погибшего и раненых.





Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что погибший в Домодедово 38-летний мужчина был охранником. Еще двух сотрудников «Мираторга» доставили в больницы с тяжелыми травмами головы.





По данным главы региона, всего в Подмосковье пострадали 14 человек. Помимо уже упомянутых сотрудников «Мираторга», в Домодедове пострадала 43-летняя женщина из-за падения дронов на частный сектор. Она находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи проводят операцию.





Кроме того, в Ленинском городском округе от обломков БПЛА ранения получили шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Воробьев подчеркнул, что все получили поверхностные раны, угрозы их жизни нет.





В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Губернатор отметил, что медики не нашли у них телесных повреждений, у всех сильная реакция на стресс.





В Липецкой области также есть пострадавший. Житель Владимира получил ранение на трассе М-4 в Становлянском округе, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Со слов пострадавшего, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник.





Повреждения инфраструктуры





В Домодедове обломки беспилотников упали на парковку, в результате чего начался пожар, сообщил Воробьев. Сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, огонь почти устранен.