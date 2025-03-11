До двух выросло число погибших в результате атаки беспилотников на Подмосковье

В больнице города Видное умер 50-летний мужчина, пострадавший при атаке беспилотников на Московскую область, сообщил глава региона Андрей Воробьев.





Губернатор отметил, что врачи до конца боролись за его жизнь, четыре раза запускали сердце. Воробьев выразил соболезнование родным и близким погибшего.





Первой жертвой массированной атаки дронов стал 38-летний охранник объекта «Мираторга» в Домодедове. Также ранения получили еще двое сотрудников компании.





Воробьев заявил, что семьям погибших вследствие атаки дронов выплатят по одному миллиону рублей. Раненые также получат поддержку, заверил губернатор. В зависимости от тяжести травм им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей.