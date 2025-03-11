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В Подмосковье три ребенка получили ранения из-за атаки БПЛА
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Всего в регионе пострадали 18 человек undefined
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В Подмосковье три ребенка получили ранения из-за атаки БПЛА

Всего в регионе пострадали 18 человек

Трое детей, двум из которых меньше трех лет, пострадали при атаке беспилотников в Московской области, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.


По словам детского омбудсмена, у детей небольшие ссадины на коже, они перенесли стресс. Им оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.


Ранения получили 18 жителей Подмосковья, в том числе трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На стационарном лечении находятся шесть человек, двое из который в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.


Остальные пострадавшие, в том числе ребенок, — в состоянии средней и легкой степени тяжести, добавил Кузнецов. Амбулаторно медицинскую помощь получают 12 человек, в том числе двое детей.


Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА двое сотрудников предприятия компании «Мираторг» погибли в Домодедове Московской области. Семьям жертв выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим — от 100 до 500 тысяч рублей.

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#дети #московская область #пострадавшие
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