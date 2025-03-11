В Курской области российские военные освободили 12 населенных пунктов, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.





В их числе Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.





Всего было освобождено более 100 квадратных километров территории региона, следует из сводки военного министерства. Отмечается, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Север».





Кроме того, российские войска в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу освободили промышленную зону города Суджа, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе. Собеседник агентства отметил, что военные ведут бои в частном секторе.





Утром 9 марта Минобороны сообщало, что армия взяла под контроль село Лебедевка в Курской области, а также хутор Новенькое в Сумской области Украины. Вечером российские войска освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.