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Минобороны: Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области
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Бойцы также взяли под контроль промышленную зону Суджи, сообщили в Добровольческом корпусе undefined
Новости

Минобороны: Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области

Бойцы также взяли под контроль промышленную зону Суджи, сообщили в Добровольческом корпусе

В Курской области российские военные освободили 12 населенных пунктов, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.


В их числе Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. 


Всего было освобождено более 100 квадратных километров территории региона, следует из сводки военного министерства. Отмечается, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Север».


Кроме того, российские войска в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу освободили промышленную зону города Суджа, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе. Собеседник агентства отметил, что военные ведут бои в частном секторе.


Утром 9 марта Минобороны сообщало, что армия взяла под контроль село Лебедевка в Курской области, а также хутор Новенькое в Сумской области Украины. Вечером российские войска освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

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#минобороны #курск #суджа
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