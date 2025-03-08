В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

«Его [Telegram] часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — сказал Гамзатов.





Сбои в работе мессенджера Telegram отмечаются в ряде регионов Северного Кавказа с 2024 года.





Гамзатов порекомендовал использовать альтернативы, например VK. Власти Чечни блокировку мессенджера не комментировали.