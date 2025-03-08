В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Гамзатова цитирует ТАСС.
«Его [Telegram] часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — сказал Гамзатов.
Сбои в работе мессенджера Telegram отмечаются в ряде регионов Северного Кавказа с 2024 года.
Гамзатов порекомендовал использовать альтернативы, например VK. Власти Чечни блокировку мессенджера не комментировали.