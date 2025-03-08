Новости
Новости 18+
St
В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram
18+
Это произошло, потому что мессенджер «часто используют недруги», отмечают власти undefined
Новости

В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

Это произошло, потому что мессенджер «часто используют недруги», отмечают власти

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Гамзатова цитирует ТАСС. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Его [Telegram] часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — сказал Гамзатов.


Сбои в работе мессенджера Telegram отмечаются в ряде регионов Северного Кавказа с 2024 года.


Гамзатов порекомендовал использовать альтернативы, например VK. Власти Чечни блокировку мессенджера не комментировали.

#блокировка #telegram #мессенджер
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...