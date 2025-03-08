Telegraph: Около 10 тысяч солдат ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области

Почти 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины находятся под угрозой окружения в Курской области. Об этом пишет The Telegraph. По данным издания, российские военные разделили силы ВСУ на две части и поставили под угрозу важный маршрут снабжения украинских войск.





Единственная трасса в Суджу, которую контролируют бойцы ВСУ, может оказаться в зоне действия дронов ВС РФ, что значительно осложнит возможность отступления, отмечает газета.





Британская газета The Guardian также пишет о тысячах военных ВСУ, которые оказались под угрозой окружения в Курской области.





Издание Time узнало, что после потери доступа к американским разведданным больше всего пострадали операции ВСУ в Курской области. Кроме того, лишение доступа к данным также негативно сказалась на способности украинских сил наносить дальние и средние удары по целям в РФ.





Накануне компания Maxar по решению правительства США отключила доступ украинских пользователей к спутниковым снимкам. После Украину покинули специалисты, которые помогали обрабатывать данные со спутников.