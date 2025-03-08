В Южной Корее освободили арестованного президента Юн Сок Еля

Арестованный ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель был освобожден из-под стражи. Он вышел из следственного изолятора. Об этом пишет агентство Yonhap.





7 марта Центральный районный суд Сеула постановил освободить президента, ожидающего импичмента. Политик находился под стражей с января по обвинению в руководстве мятежом.





Юн Сок Ель был арестован после того, как парламент объявил ему импичмент и предъявил обвинения в попытке введения военного положения. Однако суд отметил, что дело о мятеже не подпадает под юрисдикцию антикоррупционного управления, запросившего его арест. Кроме того, возникли сомнения в законности обвинений из-за возможного истечения срока содержания под стражей.





Суд направил документы в следственный изолятор. Политика освободили. Его адвокаты приветствовали решение, назвав его «победой верховенства закона».





Как передают местные СМИ, у ворот Юн Сок Еля его встретили многочисленные сторонники.