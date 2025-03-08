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В Южной Корее освободили арестованного президента Юн Сок Еля
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У СИЗО его встретили соратники undefined
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В Южной Корее освободили арестованного президента Юн Сок Еля

У СИЗО его встретили соратники

Арестованный ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель был освобожден из-под стражи. Он вышел из следственного изолятора. Об этом пишет агентство Yonhap. 


7 марта Центральный районный суд Сеула постановил освободить президента, ожидающего импичмента. Политик находился под стражей с января по обвинению в руководстве мятежом. 


Юн Сок Ель был арестован после того, как парламент объявил ему импичмент и предъявил обвинения в попытке введения военного положения. Однако суд отметил, что дело о мятеже не подпадает под юрисдикцию антикоррупционного управления, запросившего его арест. Кроме того, возникли сомнения в законности обвинений из-за возможного истечения срока содержания под стражей.


Суд направил документы в следственный изолятор. Политика освободили. Его адвокаты приветствовали решение, назвав его «победой верховенства закона». 


Как передают местные СМИ, у ворот Юн Сок Еля его встретили многочисленные сторонники.

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#сизо #южная корея #освобождение #юн сок ель
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