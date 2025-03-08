Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить из Курской области в течение двух недель. Все из-за больших потерь и продвижения Вооруженных сил РФ, пишет газета New York Post (NYP).
Нападение на Курскую область имеет для Украины «политическое значение», однако влечет за собой несоразмерные потери, сказали изданию собеседники. Операция «перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперед на других направлениях».
Похожие соображения высказывает в разговоре с Politico военный аналитик Ян Матвеев (признан Минюстом России иностранным агентом). По его словам, за последние дни ход сражений в Курской области радикально изменился: украинскому командованию предстоит сделать выбор: покинуть область и сохранить силы или держаться, рискуя потерять все.
В случае если украинские войска примут решение остаться в Курской области, «они рискуют потерять значительное количество опытных войск и передовой техники, что может серьезно ослабить военный потенциал Украины», считает Матвеев.
По его мнению, единственная реальная причина удерживать Курское направление со стороны ВСУ заключается в использовании его в качестве «разменной монеты» в ходе будущих переговоров.
По оценке Генштаба ВС РФ, инициатива в Курской области полностью находится на стороне России, российские войска ведут наступление на всех направлениях, а украинские силы отступают. С 6 августа 2024 года до февраля 2025-го освободено 64% занятой ВСУ территории в Курской области, отчитались в ведомстве.