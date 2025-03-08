NYP: ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель

Нападение на Курскую область имеет для Украины «политическое значение», однако влечет за собой несоразмерные потери, сказали изданию собеседники. Операция «перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперед на других направлениях».





Похожие соображения высказывает в разговоре с Politico военный аналитик Ян Матвеев (признан Минюстом России иностранным агентом). По его словам, за последние дни ход сражений в Курской области радикально изменился: украинскому командованию предстоит сделать выбор: покинуть область и сохранить силы или держаться, рискуя потерять все.





В случае если украинские войска примут решение остаться в Курской области, «они рискуют потерять значительное количество опытных войск и передовой техники, что может серьезно ослабить военный потенциал Украины», считает Матвеев.





По его мнению, единственная реальная причина удерживать Курское направление со стороны ВСУ заключается в использовании его в качестве «разменной монеты» в ходе будущих переговоров.





По оценке Генштаба ВС РФ, инициатива в Курской области полностью находится на стороне России, российские войска ведут наступление на всех направлениях, а украинские силы отступают. С 6 августа 2024 года до февраля 2025-го освободено 64% занятой ВСУ территории в Курской области, отчитались в ведомстве.