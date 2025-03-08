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В Торонто в перестрелке в пабе пострадали 11 человек
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Подозреваемый еще не задержан undefined
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В Торонто в перестрелке в пабе пострадали 11 человек

Подозреваемый еще не задержан

В результате стрельбы в пабе в центре города Торонто (провинция Онтарио, Канада) пострадали как минимум 11 человек. О жертвах информации нет. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на полицию и чрезвычайные службы.


По данным ведомств, пострадавшие находятся в различном состоянии — от легкого до критического. Полиция уточняет, что подозреваемый еще не задержан. 


1 января около трех часов ночи автомобиль на большой скорости въехал в собравшихся людей, отмечавших Новый год на Бурбон-стрит в Новом Орлеане (США). 


Затем водитель вышел из пикапа и начал стрельбу. Полицейские ликвидировали его ответным огнем. Жертвами стали 15 человек. 

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