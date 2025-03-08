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В Ленинградской области украинские дроны пытались атаковать НПЗ, поврежден резервуар
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В Минобороны отчитались о 31 сбитом БПЛА над регионами России undefined
Новости

В Ленинградской области украинские дроны пытались атаковать НПЗ, поврежден резервуар

В Минобороны отчитались о 31 сбитом БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Киришском районе Ленинградской области. По данным губернатора области Александра Дрозденко, в результате инцидента жертв нет.


Он уточнил в Telegram-канале, что один дрон был сбит на подлете, другой уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков беспилотника поврежден резервуар. 


«При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются», — написал он.


В Минобороны РФ отчитались о том, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. 26 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, три — над Брянской и по одному дрону — над Ленинградской и Ярославской областями. 

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#ленинградская область #нпз #минобороны рф #бпла
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