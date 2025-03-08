В Ленинградской области украинские дроны пытались атаковать НПЗ, поврежден резервуар

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Киришском районе Ленинградской области. По данным губернатора области Александра Дрозденко, в результате инцидента жертв нет.





Он уточнил в Telegram-канале, что один дрон был сбит на подлете, другой уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков беспилотника поврежден резервуар.





«При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются», — написал он.





В Минобороны РФ отчитались о том, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. 26 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, три — над Брянской и по одному дрону — над Ленинградской и Ярославской областями.