Полковник запаса Евгений Кривошеев обвинил бойцов спецназа «Ахмат» в том, что именно они якобы допустили прорыв ВСУ в Курской области в августе 2024 года. Боец «Ахмата» с позывным Аид не согласился с этими обвинениями и назвал Кривошеева лжецом.





По его словам, в момент нападения ВСУ на российский регион бойцы чеченского спецназа штурмовали Волчанск. Лишь спустя пару суток их перебросили под Суджу, чтобы дать отпор наступающему врагу. Тогда же возникли проблемы хаоса, неразберихи и отсутствия линии фронта.





«Я понимаю, что сидя в теплой квартире с гордой надписью в удостоверении «офицер в запасе», можно высказывать свое брехливое мнение журналистам, но вы лжец, лицемер и фарисей», — сказал Аид.





Он позвал Кривошеева посетить линию соприкосновения, чтобы лично увидеть обстановку на месте и узнать правду из первых уст, а не с «каналов хохлов». До тех пор боец призвал полковника запаса «не позориться».





За время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65,4 тысячи военных, 386 танков, 296 боевых машин, 257 БТР, 2137 боевых бронемашин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и множество другой техники.