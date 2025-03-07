Стоимость золотых резервов России достигла рекордных 217 миллиардов долларов

Стоимость золотых резервов России по итогам февраля 2025 года достигла рекордных 217,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ).





При этом доля драгоценного металла в резервах составила 34,4%, превысив таким образом треть общих объемов впервые с ХХ века, отмечает РИА Новости.





Объем международных резервов страны за прошедший месяц также увеличился до 632 миллиарда долларов, то есть на 1,9%. По состоянию на 1 марта 2024 года международные резервы России составляли 583 миллиарда долларов.





Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов, отмечает «Интерфакс». Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях.