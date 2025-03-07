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В США арестовали одного из организаторов теракта в «Крокусе»
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По данным американского Минюста, он обучал боевиков пользоваться оружием undefined
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В США арестовали одного из организаторов теракта в «Крокусе»

По данным американского Минюста, он обучал боевиков пользоваться оружием

В США арестовали Мохаммада Шарифуллу, участника террористической группировки ИГ*, и предъявили ему обвинение в подготовке ряда террористических атак, включая нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье в марте 2024 года, следует из пресс-релиза на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов.


Во время допроса Шарифулла признался, что обучал боевиков, готовивших атаку на «Крокус». В частности, он передавал им инструкции о том, как использовать винтовки типа АК и другое оружие. Кроме того, задержанный заявил, что узнал в двух из четырех арестованных в России боевиков тех, кого он ранее инструктировал.


Также Шарифулла обвиняется в теракте в аэропорту Кабула, произошедшем в 2021 году. Тогда при взрыве погибли 13 американских военных и около 170 мирных афганцев. Террорист рассказал о своей подготовке к атаке и «о поддержке и осуществлении действий от имени ИГ в ходе множества других смертоносных атак».


По данным Минюста США, сейчас Шарифулла находится под арестом. Если террориста признают виновным, то ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.


*ИГ, ИГИЛ — террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России.

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#сша #террористы #теракт в крокус сити холле
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