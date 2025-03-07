Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по делу об отмывании доходов

Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщили в Главном следственном управлении Следственного Комитета (СК) по Москве.





По данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. В ведомстве отметили, что блогер легализовала часть суммы, купив недвижимость в Москве. В ближайшее время Митрошину доставят в Москву, где следователи приступят к ее допросу. В СК добавили, что расследование продолжается.





В рамках расследования уголовного дела следователи изучают сведения о финансовых операциях блогера, уточнили в СК. Также Митрошину проверят на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.





Митрошину задержали в аэропорту Сочи, уточняет Telegram-канал Shot. По его данным, блогер прилетела из Дубая, где жила после начала СВО.





Александре Митрошиной 30 лет. Она ведет блог, где рассказывает об эффективных продажах товаров и услуг в соцсетях.