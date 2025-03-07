Физик включил порно на уроке у семиклассников и случайно вывел пикантную картинку на проектор

В селе Ташкиново Республики Башкортостан школьники сняли на видео учителя физики и технологии, смотрящего во время урока порно. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.





Преподаватель забыл выключить проектор, вследствие чего продемонстрировал видео откровенного содержания семиклассникам. Директор школы сообщила каналу, что знает о ситуации и планирует разобраться: поговорить с педагогом, собрать родителей учеников и решить дальнейшую судьбу учителя.





Преподаватель работает в школе более 40 лет и к нему нареканий не было, пишет РИА Новости со ссылкой на директора. Telegram-канал Shot сообщил, что, по словам администрации, педагог работает в школе с 2022 года, увольнять его не хотели бы, так как в селе больше нет преподавателей-физиков.





Региональное Министерство образования проведет в школе служебную проверку, заявили РЕН ТВ в ведомстве. Прокуратура Нефтекамска также проверяет информацию о демонстрации школьникам непристойного контента, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.





В заявлении отмечается, что прокуратура оценит соответствие педагога и его квалификации предъявляемым требованиям, а также действия администрации школы, не принявшей мер по ограничению доступа подростков к информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию.