Уголовное дело возбудили после экспертизы бетонных «зубов дракона» в приграничье Курской области

В Курской области возбудили уголовное дело после экспертизы качества «зубов дракона» — бетонных пирамид, которые использовали для строительства фортификаций в приграничных районах региона, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Собеседник агентства заявил, что, предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТу. Источник уточнил, что заказчиком работ по установке «зубов дракона» была Корпорация развития Курской области (КРКО).





Гендиректор КРКО Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин ранее были арестованы и находятся под стражей. По версии Генпрокуратуры, глава корпорации и его сообщники присвоили более 3,2 миллиарда рублей, заключая фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство.





Также в ведомстве заявили, что в результате мошеннических действий при строительстве фортификационных сооружений ущерб бюджету Курской области составил около 800 миллионов рублей.