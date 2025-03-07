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Российский бизнес обсудил с Торговой палатой США предложения по снятию санкций
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Глава РСПП Шохин заявил, что среди тем была гражданская авиация, а также возвращение российских банков в систему SWIFT undefined
Новости

Российский бизнес обсудил с Торговой палатой США предложения по снятию санкций

Глава РСПП Шохин заявил, что среди тем была гражданская авиация, а также возвращение российских банков в систему SWIFT

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил с Торговой палатой США предложения по снятию экономических санкций, сообщил глава союза Александр Шохин. Его слова приводит ТАСС.


Шохин пояснил, что встречался с главой Американской торговой палаты Робертом Эйджи пару недель назад, и тот сказал о своем намерении подготовить «белую книгу». Глава РСПП отметил, что некоторые из приоритетов, которые назвал Эйджи, были поддержаны.


Среди тем обсуждения были гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов, то, что связано с безопасностью граждан, сказал Шохин. Также глава РСПП добавил, что возвращение российских банков в систему SWIFT и нормализация платежно-расчетных отношений будут приветствоваться.


При этом Шохин отметил, что хотя тема и обсуждалась, но посчитали, что это «труднореализуемая вещь». Глава союза подчеркнул, что предложения по снятию ограничений представят американской стороне до ожидаемой встречи лидеров двух стран.

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#санкции #сша #рспп
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