Подоляк: Украина не будет извиняться перед США за перепалку в Белом доме

Власти Украины не будут извиняться перед США за перепалку украинского президента Владимира Зеленского с американским руководством, произошедшую в Белом доме, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в беседе с изданием Le Point.





Подоляк отметил, что украинский лидер «был абсолютно прав и по форме, и по содержанию». По словам советника, Зеленский пытался донести до американского руководства ключевую мысль о том, что без оказания давления на Россию ничего сделано не будет.





Киев не будет извиняться «за предполагаемую ошибку, которой не было», подчеркнул Подоляк. Он отказался считать, что Зеленского унизили в Белом доме. Сам разговор советник назвал «очень эмоциональной дискуссией между политическими лидерами».





Кроме того, Подоляк заявил, что Вашингтон с февраля 2022 года потратил на финансовую помощь Украине 114 миллиардов долларов. По словам советника, большая часть этих денег пришлась на военный сектор.