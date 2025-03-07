Песков: Диалог между Россией и США об отказе от ядерного оружия необходим

Диалог между Россией и США об отказе от ядерного оружия необходим как с точки зрения интересов стран, так и с точки зрения международной безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге. Его слова приводит РБК.





Так представитель Кремля прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о желании начать переговоры о денуклеаризации с Москвой.





Кроме того, Россия считает, что в переговорах должны участвовать и такие европейские ядерные державы, как Великобритания и Франция, добавил пресс-секретарь. По словам Пескова, проработки этих вопросов пока не было и нет понимания, когда и где они начнутся.





Представитель Кремля добавил, что позицию Китая по вопросам контроля за вооружениями еще предстоит узнать. Песков отметил, что у Москвы с Пекином добрые отношения, которые они развивают.





Ранее Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией. Президент США отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с российской стороной, а также говорил с руководством Китая.