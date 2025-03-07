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Владелец Zara, Bershka и Pull&Bear объяснил, почему зарегистрировал товарные знаки в России
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В Inditex заявили, что периодически продлевают регистрацию товарных знаков на разных рынках Коллаж: Daily Storm
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Владелец Zara, Bershka и Pull&Bear объяснил, почему зарегистрировал товарные знаки в России

В Inditex заявили, что периодически продлевают регистрацию товарных знаков на разных рынках

Коллаж: Daily Storm

Владелец Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius объяснил Daily Storm, что зарегистрировал товарные знаки в России в рамках технической процедуры.


«Мы периодически продлеваем регистрацию нашего портфеля товарных знаков в компетентных органах на разных рынках», — заявили в испанской корпорации Inditex. 


В компании не прокомментировали вероятность возвращения в Россию брендов Zara, Bershka, Pull&Bear или появления новых брендов.


Inditex подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент 1 марта 2025 года. СМИ ранее писали о планах корпорации вернуться в РФ.

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#одежда #zara #bershka #inditex #pull&bear #stradivarius
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