Владелец Zara, Bershka и Pull&Bear объяснил, почему зарегистрировал товарные знаки в России

Владелец Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius объяснил Daily Storm, что зарегистрировал товарные знаки в России в рамках технической процедуры.





«Мы периодически продлеваем регистрацию нашего портфеля товарных знаков в компетентных органах на разных рынках», — заявили в испанской корпорации Inditex.





В компании не прокомментировали вероятность возвращения в Россию брендов Zara, Bershka, Pull&Bear или появления новых брендов.





Inditex подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент 1 марта 2025 года. СМИ ранее писали о планах корпорации вернуться в РФ.