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Американская компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам
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По данным местных СМИ, решение затронуло частных и государственных пользователей undefined
Новости

Американская компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

По данным местных СМИ, решение затронуло частных и государственных пользователей

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщает местный портал «Милитарный» со ссылкой на пользователей коммерческого сервиса.


По данным издания, решение затронуло как частных, так и государственных пользователей. Отмечается, что столкнувшиеся с отключением получили от администрации Maxar официальное обоснование — «по административному запросу».


Портал связывает меру с приостановкой США обмена разведывательными данными с Украиной. Как подчеркивает издание, Maxar является одним из главных поставщиков спутниковых снимков о ходе боев.


Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной. 

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#украина #сша #спутник
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