Американская компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщает местный портал «Милитарный» со ссылкой на пользователей коммерческого сервиса.





По данным издания, решение затронуло как частных, так и государственных пользователей. Отмечается, что столкнувшиеся с отключением получили от администрации Maxar официальное обоснование — «по административному запросу».





Портал связывает меру с приостановкой США обмена разведывательными данными с Украиной. Как подчеркивает издание, Maxar является одним из главных поставщиков спутниковых снимков о ходе боев.





Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной.