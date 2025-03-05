Глава ЦРУ подтвердил, что США прекратили передачу разведданных Украине

Ранее газета Financial Times писала, что США перестали предоставлять разведданные Украине, но продолжают передавать информацию о России и об Украине ближайшим союзникам.





По сведениям Daily Mail, США запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной. Это часть мер по приостановке помощи Киеву, уточняет издание.





По сообщениям СМИ, все британские разведывательные агентства и военные подразделения получили приказ, прямо запрещающий делиться полученными от США разведданными, ранее известными как Rel UKR (сокращение от Releasable to Ukraine).





С начала СВО Великобритания и другие западные партнеры по безопасности, в частности Австралия и Новая Зеландия, делились информацией с Украиной. Новый запрет, вероятно, повлияет на способность Киева вести боевые действия. Таблоид прогнозирует, что Украина «продержится два-три месяца».





В СМИ также обсуждают полное отключение Starlink на Украине. Пока официально об этом не заявляли, но французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание на Украине дополнительных терминалов для доступа к интернету.