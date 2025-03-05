Театры Донбасса и Новороссии впервые подали заявки на участие в «Золотой маске»

Театры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подали заявки на участие в российской национальной театральной премии и фестивале «Золотая маска». Об этом рассказал Daily Storm вице-президент конкурса, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.





«Это часть нашей страны. Они подавали [заявки на участие] первый раз в своей жизни, очень волновались, переживали. В большинстве своем прошли модерацию, были допущены к конкурсу. Их спектакли смотрели, как и все, по видео, а потом, если экспертный совет решал, что нужно смотреть очно, то специалисты выезжали в эти регионы», — отметил Крок.





Во время пресс-конференции, посвященной нововведениям сезона 2024-2025 годов и особенностям заявочной кампании, он не уточнил, о каких именно региональных театрах идет речь.





В декабре 2024-го президентом «Золотой маски» стал Владимир Машков, обновился и состав экспертной коллегии. В этом сезоне процесс отбора лауреатов проходил иначе, чем в предыдущие годы. Номинантов еще осенью отобрало прежнее руководство премии, а новое жюри отсмотрело выбранные постановки и сделало окончательный выбор.





Более того, в этом году не проводился и традиционный московский фестиваль показов спектаклей, претендующих на награды. Вместо этого членам жюри пришлось самим приезжать в региональные театры.