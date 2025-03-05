В Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, чтобы сесть за стол переговоров

Москва положительно относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





При этом представитель Кремля напомнил, что пока сохраняется запрет украинского президента вести переговоры с РФ.





«Вопрос — с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», — отметил Песков.





5 марта Трамп в ходе своего выступления перед Конгрессом заявил, что украинский лидер готов как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира. Также Украина готова в любое время подписать с США сделку по добыче полезных ископаемых.