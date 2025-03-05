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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, чтобы сесть за стол переговоров
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Песков в очередной раз напомнил о запрете украинского президента вести диалог с РФ undefined
Новости

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, чтобы сесть за стол переговоров

Песков в очередной раз напомнил о запрете украинского президента вести диалог с РФ

Москва положительно относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


При этом представитель Кремля напомнил, что пока сохраняется запрет украинского президента вести переговоры с РФ.


«Вопрос — с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», — отметил Песков.


5 марта Трамп в ходе своего выступления перед Конгрессом заявил, что украинский лидер готов как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира. Также Украина готова в любое время подписать с США сделку по добыче полезных ископаемых.

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#владимир зеленский #переговоры #дмитрий песков
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