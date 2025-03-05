В Красноярском крае мать, зарубившая топором трехлетнюю дочь, получила 22 года колонии

Там уточнили, что «34-летняя жительница Курагинского района признана виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью, покушении на убийство малолетних, совершенное с особой жестокостью».





Ранее следователи сообщали, что в июне 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения решила напасть на своих детей, чтобы отомстить мужу за измену. Сначала она взяла топор и расправилась с младшей дочерью, которая скончалась на месте. Затем женщина схватила нож и ударила старшую дочь. Еще одна шестилетняя девочка не пострадала.





В октябре 2022-го 37-летняя жительница того же района в Красноярском крае утопила в ванне полуторагодовалую дочь. Это произошло после ее ссоры с мужем, отцом ребенка. Многодетная мать после совершения преступления сама позвонила в полицию и рассказала о случившемся.